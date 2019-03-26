Fatih Metin kimdir? AKP’nin Bolu Belediye Başkanı adayı Fatih Metin nereli ve kaç yaşında?

Fatih Metin, Bolu’da AKP’nin Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi. AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda geçtiğimiz aylarda tanıtılan Fatih Metin’in hayatı merak ediliyor. İşte Fatih Metin’in merak edilen hayat hikayesine dair detaylar…

FATİH METİN KİMDİR?

Fatih Metin, 14 Ekim 1973’te Bolu’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Metin, bir süre serbest avukat olarak çalıştı, Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Metin, 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine seçildi.

2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı, 2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Metin, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde AK Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi.

30 Aralık 2015’te Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Metin, son olarak 10 Ağustos 2018’de Ticaret Bakan Yardımcılığı’na getirildi.

Fatih Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.