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Fatih Portakal, Bakan Pakdemirli’ye sordu: FETÖ’den tutuklu ağabeyiniz kime oy verecek?

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, muhalefete “adiler” demişti. Ünlü haberci Portakal, Pakdemirli’ye FETÖ’den tutuklu ağabeyini hatırlatıp, bu soruyu sordu.

07:26 -
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Fatih Portakal, Bakan Pakdemirli’ye sordu: FETÖ’den tutuklu ağabeyiniz kime oy verecek?

Amasya'da düzenlenen mitingde konuşan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, muhalefet partilerine yönelik “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz” ifadesini kullandı. Pakdemirli'nin bu sözlerine tepki çığ gibi büyüdü. Pakdemirli'ye tepki gösteren isimlerden biri de FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal oldu.

Portakal, Twitter'dan, “Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. Pakdemirli dedi ki: “Bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?” Ben, sandıkta sizin gibi çirkin uslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim” paylaşımını yaptı. Portakal, Pakdemirli'ye FETÖ'den tutuklu bulunan ağabeyi Mehmet Pakdemirli'yi hatırlatarak “Suçun şahsiliğini hatırlatarak. Acaba… FETÖ'den tutuklu yargılanan ağabeyiniz kime oy verecek sayın Bakan Pakdemirli? Birinci derece yakını bu durumdayken böyle cümleler kurabilmek de cesaret ister. Yaradana havale ediyorum bu yapıda insanları” dedi.

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Son güncelleme: android-time 08:32 27.03.2019
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