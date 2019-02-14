Fatih Portakal’dan istifalara sert yorum! | Son dakika haberleri

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Mustafa Sarıgül’ün ardından CHP’den son olarak Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak istifa etti. Art arda gelen bu istifalara FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’dan sert tepki geldi.

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Handan Toprak’ın CHP’den istifa edip DSP’ye geçeceği haberi üzerine Portakal, “Bu furyaya en son İstanbul @avcilarbel başkanı eklendi. Koltuğu kendilerine ait gören bencil bir anlayış” yorumunda bulundu.

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Fatih Portakal’ın işte o tweeti;

“Bir de siyaseti ilkesizlikle yapan politikacilar var. Aday gösterilmeyince partisinden istifa edip başka partiye geçenler. Bu furyaya en son İstanbul @avcilarbel başkanı eklendi. Koltuğu kendilerine ait gören bencil bir anlayış.”