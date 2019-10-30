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Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu!

Ankara Barosu, sosyal medya üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan, hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulundu.

18:34 -
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Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu!

Gazeteci olduğu iddia edilen Fatih Tezcan, Twitter hesabından Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim’e özel hazırlanan manşetini eleştirirken, “‘Cumhuriyet’i getiriyorum’ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi…” ifadeleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurusucu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmişti.

Ankara Barosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “şüphelinin eyleminin 5816 sayılı kanuna muhalefet içermesi nedeniyle hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması” talebinde bulundu.

Tezcan hakkında geçmişte attığı tweetler nedeniyle 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a aykırılık iddiasıyla soruşturma başlatılması talep edilmişti. Söz konusu suça 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Suçun basın yoluyla işlenmesi sonucu ceza yarı yarıya artırılıyor.

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Son güncelleme: 18:35 30.10.2019
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