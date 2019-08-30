Fatih’te faciadan dönüldü! Binanın balkonu çöktü

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ferruh Kahya Sokak’ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesi’nce, yıkılma tehlikesi nedeniyle bir süre önce boşaltılan ve mühürlenen iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İkinci kattaki balkondan kopan taş ve demir parçaları yolun ortasına düştü. O sırada sokakta kimsenin olmaması sayesinde olası bir facia yaşanmadı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbiri alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı. DHA