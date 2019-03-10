Fatih’te otel yangını: 20 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, Fatih İskender Paşa Mahallesi Şekerci Sokakta bulunan 7 katlı otelin 6’ıncı katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otelin aynı katı yoğun dumanla kaplandı. Bu sırada otelde bulunan ve dumandan etkilenen 20 kişi tahliye edildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler daha sonra katta duman tahliyesi yaptı.

“SURATI İS İÇİNDE OLANLAR VARDI”

Gördü tanığı Murat Bozan, “Yabancı uyruklu bir şahıs, birden bağırmaya başladı. Sonra ‘yangın var, yangın var’ diye bağırdı. Ardından çatıdan dumanlar çıkmaya başladı. Alevler çıkmadı. Yangının çıkış sebebini elektrik kontağından olduğu söyleniliyor. Biz de kurtarmak için çabaladık. Suratı is içinde olanlar vardı” dedi. İHA