Fatih’te sokak ortasındakilere kurşun yağdı: 4 yaralı

Fatih, Hırka-İ Şerif Mahallesi’nde gece saat 00:00 sıralarında yaşanan saldırıda kimliği belirsiz kişi yada kişiler, isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken ateş edenler kaçtı. Mahalle sakinleri kanlar içinde yerde yatan yaralıları görünce durumu hemen polise bildirdi. Olay yerindeki yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırdılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MERMİ PARK HALİNDEKİ ARACA İSABET ETTİ

Saldırının olduğu sokağa gelen polis ekipleri her iki tarafa da şerit çekerek önlem aldı. Sokaktaki mahalle sakinlerinin de bilgisine başvuran polis ekipleri çevrede güvenlik kamera çalışması yaptı. Saldırı sırasında silahtan çıkan mermi park halinde duran bir aracın arka kısmına isabet etti. Aracın sahibine ulaşan polis ekipleri merminin isabet ettiği yerde inceleme yaptı. Araçta inceleme yapan polis ekipleri mermi çekirdeğini aracın içinde bularak delil torbasına koydu. (İHA)