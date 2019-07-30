Fatih’te yurtdışından getirilen kaçak ürünlere denetleme

Çalışma İstanbul Emniyeti'ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatıldı. Polis ekipleri, ülkelerinden kaçak sigara, alkol ve ilaç getiren şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, sahte ürün getiren şüphelilerin Laleli'deki 10 farklı noktada daha sık konakladıkları anlaşıldı. Bunun üzerine bu bölgelerde uygulama başlatıldı. Polis ekiplerince saat 15.00'de başlatılan çalışmada, ekipler bazı yabancı uyruklu şüphelilerin pasaport kontrolünü yaptı. Bazı şüphelilerin valizleri arandı. Savcılık talimatıyla bazı otellerde de arama yapıldı. Polis ekipleri, kolilerce sigara, kaçak içki ve ilaç ele geçirdi. Uygulamada polis helikopteri de havadan destek verdi.

KAMYONLARLA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan çalışmada üzerinde kimlik bulunmayan yada vize ihlali olan şüphelilerle, kaçak tütün, sigara ve ilaç getirdiği anlaşılan yabancılar gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen ürünler kamyonlara yüklenerek emniyete götürüldü.