Fatih’teki Çinli kadın vahşetinde yeni gelişme

Fatih'e bağlı Seyit Ömer Mahallesi'nde 8 Temmuz'da bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri bir kadın cesediyle karşılaş yapılan incelemede ölen kişinin Çin uyruklu Chen Haiyun olduğu ve boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit edildi.

PUBG ŞAPKALI ŞÜPHELİ MERCEK ALTINDA

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı ve yangından bir süre önce eve giren bir PUBG şapkalı şüphelinin evden çıktıktan sonra yangın çıktığı belirlendi. Şüphelinin bindiği aracın plakasını sorgulayan polis, Bülent P. ismine ulaştı. Yapılan incelemede olay günü otomobili Bülent P.'nin kardeşi Mert P.’nin kullandığının belirlenmesi üzerine Mert P., Cerrahpaşa Caddesi, Kasapbaşı Sokak'taki evde gözaltına alındı.

KANLI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin saklandığı adreste yapılan aramalarda kanlı eşyalar ile öldürülen Çinli kadına ait olduğu öne sürülen bir kolye ele geçirildi. Şüphelinin olay günü giydiği PUBG şapkası ve diğer eşyalara da el konularak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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KOLYEYİ BANA HEDİYE ETTİ

Emniyette yapılan sorgulamalarda, Mert P., “Ben cinayet işlemedim. Chen Haiyun’la 200 lira para karşılığında birlikte olmak için anlaştık. Evine gittiğimde yalnızca 100 liram vardı. O da kabul etmeyince evden çıktım” dedi. Çantasından çıkan Chen Haiyun’un kolyesinin onun arkadaşı olan diğer Çinli kadın tarafından kendisine hediye edildiğini iddia etti.

Mert P. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

EV ARKADAŞI ÇİN'E GİTMİŞ

Polis ekipleri öte yandan Chen Haiyun’la birlikte aynı evde kalan ve cinayetten 4 saat sonra uçakla Çin’e gittiği tespit edilen ev arkadaşı Lan Lan isimli kadını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, Lan Lan isimli kadının bazı escort sitelerinde takma adıyla ilanları bulunduğu da tespit edildi.