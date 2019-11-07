Fatih’teki dehşet evinde büyük sır!

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden model olarak çalışan Oya Yetişkin, işe gitmeyince ve kendisinden haber alınamayan Fakülteden biri emniyete ihbarda bulundu.

CESETLER FARKLI ODALARDA!

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki bir eve giden polis kapıda asılı, “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin.” notuyla karşılaştı. Kilitli kapıyı açan polis, 4 kardeşin cesediyle karşılaştı. Kardeşlerden Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin’in (56) aynı odada ve aynı koltukta, Cüneyt (48) ve Oya’nın ise farklı odalarda sırtüstü yatar vaziyette oldukları belirlendi.

“MEYVE SUYU İÇTİKLERİNE DAİR BULGU YOK”

Soruşturma savcısının ve adli tıp doktorunun olay yerinde cesetler üzerinde yaptığı ilk incelemede zehirlenme bulgusunun olduğu, ancak siyanür zehirlenmesi mi yoksa başka bir nedenden mi olduğunun anlaşılması için adli tıptaki otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi. Öte yandan ortaya atılan meyve suyu içtiklerine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

“DİKKAT SİYANÜR VAR! YAZISINI KİM ASTI?”

Soruşturmada olayın aydınlatılmasındaki en önemli detayın kapı duvarına asılan “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” yazısı olduğu belirtildi. Yazıyı içeriden birinin mi yoksa dışarıdan birilerinin mi astığı araştırılıyor.

“ÇOCUKLAR BANA GÜLÜYOR, GÜCÜME GİDİYOR DİYORDU”

Oya Yetişkin'in arkadaşı Serpil Alkan, geçim sıkıntısı çeken, elektrik borcunu ödeyemeyen, bankalara borçlu olan kardeşlerin hikayesini anlatmıştı.

Alkan, “Oya ve Kamuran benim 35 senelik arkadaşım. Oya'nın annesi vefat ettikten sonra 60 bin lira borçlanmış ve kredi çekmiş. Düğün salonlarında şarkıcılık yapmıştı, daha fazla para kazanabilmek için Mimar Sinan'da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı. Nü fotoğrafı çekilirken ‘çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor' diyordu. Psikolojisi bozuldu. ‘Ben ölürsem ablam, kardeşim, abim perişan olurlar bütün yük benim üzerimde’ diyordu. En çok ablasını severdi. Ben ölürsem perişan olurlar ben öleyim onları da arkamdan sürükleyeyim gibi düşündü diye hissediyorum. Hiç evlenmediler, hep beraber yaşıyorlardı. Ev sahibi kirayı arttırmak istiyordu bu yüzden mahkemelik olacaklardı. Ramazan ayında erzak yardımı yapanlardan toplayıp onlara veriyordum. Bu sene Kamuran'a söyledim ‘ben almayacağım durumu benden daha kötü olanlara ver' dedi” demişti.