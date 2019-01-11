Fatima Abushanab kimdir? Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatma Gülham Abushanab da sarayda çıktı

Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı'na atanmıştı. Diğer kızı Fatima Abushanab'ın da Cumhurbaşkanlığın'da görev yaptığı anlaşıldı. Peki Fatima Abushanab kimdir?

Fatima Abushanab, Merve Kavakçı ve Ali Ahmad Abushanab’ın kızı… Mariam’ın kız kardeşi Fatima Gülham Abushanab’ın ise cumhurbaşkanlığında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görevli olduğu ortaya çıktı. İşte Fatima Abushanab hakkında merak edilenler…

FATİMA ABUSHANAB KİMDİR?

Setav.org’da yera alan bilgilere göre; Fatima Abushanab lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Ardından Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Washington D.C.’de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Bunlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress.

KAVAKÇI AİLESİ:

– Merve Kavakçı: Fazilet Partisi eski Milletvekili ve Kuala Lumpur Büyükelçisi

– Merve Kavakçı’nın kızı Mariam: Cumhurbaşkanlığı danışmanı

– Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatima: Cumhurbaşkanlığı uzmanı

– Merve Kavakçı’nın kız kardeşi Ravza Kavakçı: AKP İstanbul Milletvekili

– Merve Kavakçı’nın diğer kız kardeşi Elif Kavakçı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın moda tasarımcısı