Fazıl Say Kaz Dağları için çalıyor

Sabah saatlerinde bölgeye giden ünlü sanatçı saat 09.30’da sound check için alana yerleştirilen piyanosunun başına geçti. Sanatçının performansı alkışlarla bölündü.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Saat 11:00’da başlayacak konsere gitmek isteyen vatandaşlar şehir merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu.

KAZ DAĞLARI’NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası birçok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kaz Dağları'nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 26 Temmuz'da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan' nöbetlerine başlanmıştı.