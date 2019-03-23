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Feci kaza! 3 komando şehit…

Kastamonu'daki korkunç trafik kazasında 3 komando uzman erbaş şehit oldu. Bir uzman erbaş da yaralandı

21:27 -
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Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon, Duruçay köyü mevkisinde, aynı yönde giden uzman erbaş Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobille çarpıştı.

FOTO: İHA- KASTAMONU’DA KOMANDO ASKERLERİNİN BULUNDUĞU OTOMOBİL İLE KAMYON ÇARPIŞTI. KAZADA ÜÇ KOMANDO UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBEDERKEN, KAMYON ŞOFÖRÜ İLE BİR KOMANDO UZMAN ÇAVUŞ DA YARALANDI.

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Kazada, sürücü Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan uzman erbaşlar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde şehit oldu. Uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. yaralandı.

FOTO: İHA

Kaza sonrası İnebolu-Kastamonu kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

FOTO: İHA

Uzman erbaşların Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde görev yaptıkları öğrenildi.  AA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

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Son güncelleme: android-time 21:50 23.03.2019
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