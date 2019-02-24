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Feci kazada sürücü ve eşi öldü, çocuklarının burnu bile kanamadı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, otomobilin şarampole düşüp,  ağaçlara çarpması sonucu Orhan (38) ve Didem Bozkurt (28) çifti yaşamını yitirdi, çocukları Miraç (3) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

19:06 -
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Kaza, öğle saatlerinde, TEM otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Orhan Bozkurt idaresindeki 41 BB 948 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak, ağaçlara çarptı.

DÜZCE TEM OTOYOLU GÜMÜŞOVA RAMPALARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI. OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN BEBEK YARA ALMADAN KURTULDU. FOTO:DHA

Kazayı görenler yardıma koşup, 112 Acil’e haber verdi. Aracın camını kıran vatandaşlar, Miraç Bozkurt’u çıkardı. İtfaiye ekibi de araçta bulunan Orhan Bozkurt ile eşi Didem Bozkurt’u çıkardı.

FOTO:İHA

112 Acil ekibi Bozkurt çiftinin öldüğünü belirledi. Sağlık ekibi, büyük korku yaşadığı görülen çocuğu, ambulansa aldı. Çocuk, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

KAZADA ORHAN BOZKURT (38) VE DİDEM BOZKURT (36) ÇİFTİ HAYATINI KAYBETTİ. FOTO:İHA

Kazayı görerek yardıma koşan bir sürücü, “Bu araç orta şeritteydi yanında hiç araç yoktu. Birden yoldan çıktı. Çocuğu biz camı kırıp kurtardık” dedi.

FOTO:DHA

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

 

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Son güncelleme: android-time 19:26 24.02.2019
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