Feci kazanın üzerinden 10 ay geçti ama…

İran'da geçen yılın Mart ayında düşen iş jetinde yaşamını yitiren kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesine kazanın üzerinden 10 ay geçmesine karşın hala ulaşılamadı.

11 Mart'ta meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in yönetimindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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14 Mart tarihinde de Beril Gebeş dışında 10 kişinin cenazesi Türkiye’ye getirilerek defnedildi. Beril Gebeş’in cenazesine ulaşmak için yapılan aramalar sonuçsuz kaldı. Ön raporun da yayınlandığı kazanın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş’in cenazesi bulunamadı. DHA