Feci kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Burak H.D.’nin (32) aşırı hızla ilerlediği 07 HRC 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban’a çarptı.

Kazanın şiddetiyle önce refüjde bulunan direğe çarpan Nazik Daban, ardından da karşı şeride fırladı. Gelen araçlar ise yerde hareketsiz kalan Nazik Daban’ın üzerinden geçmemek için güçlükle durabildi. Dengesini kaybederek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Burak H.D. ise yaralandı.

OTOMOBİL ÇARPMAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, motosikletin çarpması sonrası karşı şeride geçen Nazik Daban’ın üzerinden bir otomobilin geçtiği iddiasını da araştırdı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Nazik Daban’ın üzerinden herhangi bir aracın geçmediğini, seyir halindeki araçların kadına çarpmamak için güçlükle manevra yaparak durabildiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, yaralı motosiklet sürücüsü Burak H.D.’nin de hastanede tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban’a hızla gelen motosikletin çarptığı yer aldı. Kazanın şiddetiyle havalanan kadının direğe çarptıktan sonra karşı şeride düşüp, yerde hareketsiz kaldığı anlar görüldü. Olayı fark eden diğer sürücülerin ise kadına çarpmamak için güçlükle manevra yaptıkları görüntülere yansıdı. (DHA)