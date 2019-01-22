Felçli kuzuya ‘anne’ şefkati

İznik'in Çiçekli Köyü yakınlarında kurduğu 2 bin 700 metre karelik hayvan barınağın da 85 sokak köpeğine bakan hayvansever Fatma Şeren, bir ay önce felçli doğan kuzuyu da sahiplendi. Dört ayağında doğuştan yürüme sorunu olan küçük kuzuya Yıldız ismini vermiş hayvansever Şeren. Minik Yıldız'a gözü gibi bakıyor. Minik kuzu bir bebek gibi üzerine battaniye serilip başını yastığa koyarak uyuyor.

SÜT ANNESİ BİR KÖPEK

Yıldız’ın bakımı sırasında beslenmesi için inanılması güç bir olay yaşandı. İki yıl önce daha iki aylıkken, iki kedi yavrusuna annelik dip emziren Sosis isimli anne köpek, Yıldız kuzuyu da sahiplendi. Felçli kuzu, acıktığında Sosis'i emiyor. Tabi görenlerden şaşırmadan edemiyor.

YÜRÜME İHTİMALİ YÜZDE 50

Fatma Şeren, Yıldız kuzunun felçli doğduğunu ve gerçek sahibinin yalnızca 1 hafta bakabildiğini söyleyerek şöyle konuştu; “Yıldız’ın dört bacağının eklemlerinde bir gariplik var. Yani bacak lifleri ters çalışıyor. Ameliyat etseniz de yüzde 50 yürüme ihtimali var dediler. Yüzde 50 ise o şans biz de daha yüksek dedim. Uzun bir zaman alsa da uğraşacağım. Çünkü bu şekilde felçli olan köpekleri yürüttüm. Başladık tedavisine. Şuan da aparat ve vitamin desteği ile biraz yürüyebiliyor. Ümit vermediler ama biz ümitliyiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde yürüyecek”