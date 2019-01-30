Fenerbahçe atkısı ile son yolculuğuna uğurlandı

Ahmetcan Yiğit, dün saat 21.00 sıralarında ablasının çalıştığı Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak’taki üroloji merkezinde, arızalanan bir cihazı tamir etmek istedi. Ancak elektrik akımına kapıldı. Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Yiğit için bugün Gürçeşme semtindeki Yeniyol Camiisi’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye gencin acılı ailesi ve yakınları ile bağlı olduğu Güvenlik-Sen Sendikası’nın yöneticileri katıldı. Talihsiz gencin tabutunun üstüne, gönül verdiği Fenerbahçe kulübünün sarı lacivert renklerdeki atkısı örtüldü. Güçlükle ayakta durabilen baba Fahrettin Yiğit, uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde yaklaşık 2 yıldrı güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen gencin cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi. DHA