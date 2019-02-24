Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak!

Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alımı başvuruları 22 Şubat’ta başladı. Başvurular için son tarih de 8 Mart olarak belirlendi. Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alımı sınavı 18 Mart’ta yapılacak, sonuçlar 21 Mart’ta açıklanacak.

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BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR

1) Başvuru Dilekçesi (Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben, başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) YÖK Formatlı Özgeçmiş

4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri

5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri

6) ALES Sonuç Belgesi

7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

8) İki Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

10) Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge)

11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir).