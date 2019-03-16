Ferat Üngür serbest bırakıldı? O Ses Ferat Üngür kimdir?

O Ses Türkiye programında sergilediği performans ile beğeni toplayan ve milyonlar tarafından tanınan Ferat Üngür, terör örügütü propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır’da gözaltına alınmıştı. Ferat Üngür emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Peki, Ferat Üngür kimdir?

İfadesi alınan Üngür, serbest bırakıldı. Ferat Üngür, bir ses yarışmasında elde ettiği birincilikle tanınmıştı.

Ferat Üngür sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur. Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım.”

FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye'ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye’deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür’ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer’e benzetildi.