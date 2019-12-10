‘Fermuarım açık kalmış’ diyen otomobilli teşhirci tutuklandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, yaya olarak yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle otomobiliyle yaklaşarak cinssel organını gösteren Cihan A. polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 26 yaşındaki Cihan A., çıkarıldığı mahkemede kendisini şöyle savundu.

“KAMERAYA ÇEKTİĞİNİ FARK ETTİM”

“Gideceğim yolu kaybettim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarım açık olduğunu fark ettim. Daha önce lavaboya gitmiştim. Utancımdan hemen ilerledim. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Küfür eder, rezil olurum diye hemen uzaklaştım. Şahıs teşhis etmiş ama ben değilim.”

Cihan A. ‘teşhir suretiyle cinsel taciz’ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu. (AA-DHA)