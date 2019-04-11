Feryal Özel kimdir? Feryal Özel kaç yaşında ve nereli? İşte Feryal Özel hakkında bilinmeyenler

Bilim insanları uzun süren çalışmaların ardından bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. 200 bilim insanının olduğu ekipte Türk bilim insanı EHT Bilim Konseyi Üyesi ve Arizona Ünversitesi astronom ve astrofizik profesörü Feryal Özel de yer aldı. Feryal Özel, Modelleme ve Analiz Çalışma Grubu’nu yönetti. Peki Feryal Özel kimdir? İşte başarılı bilim insanı Feryal Özel hakkında bilinmeyenler…

FERYAL ÖZEL KİMDİR?

Feryal Özel kimdir, Arizona Üniversitesi‘nde bir Astrofizik profesörüdür.

Feryal Özel, 27 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Anne ve babası doktordur. Bir ablası vardır. İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Ardından New York‘ta Columbia Üniversitesi‘nde Fizik ve Uygulamalı Matematik eğitimini okul ikinciliği alarak 1996 yılında tamamladı. 1997 yılında da Danimarka‘nın başkenti Kopenhag‘da “Niels Bohr Institute”de fizik üzerine yüksek lisansını yaptı. Sonra tekrar Amerika‘ya döndü, ve Harvard Üniversitesi‘nin doktora programına kabul edildi. Feryal Özel, 2002 yılında Harvard Üniversitesi‘nde astrofizik üzerine doktorasını tamamladı. Yazdığı doktora tezi çok yankı uyandırdı. Harvard'da iken müstakbel kocası ile tanıştı. Kocasının adı Demetrios, Yunanlı. 2001 yılında New York'ta evlendiler.

Doktora programının son senesinde Feryal Özel, Arizona, Tucson'a'a taşındı ve Institute for Advanced Study'da çalıştı. O bir Hubble Fellow oldu.

2002-2005 yılları arasında NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yaptı. 2002 yılında doktor, 2003 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu.

Feryal Özel'in adı 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte ” Büyük Fikirler” listesinde yer aldı.

Feryal Özel, 2001 yılında Yunanlı Demetrios Psaltis ile evlendi. Deniz ve Selin adlarında 2 kız çocuğu vardır. Eşi Dimitros Psaltis de çok başarılı bir astrofizikçidir.

Feryal Özel halen Arizona Üniversitesi‘nde astronomi ve fizik dersleri veriyor, ve aynı zamanda da birçok araştırma yapıyor. Başlıca Kara Delikler'i araştırıyor.

2012 yılında Harvard Radcliffe Enstitüsüne, 2014 yılında Berkeley Miller Enstitüsüne üye seçildi. Aynı zamanda Türkiye'de Bilim Akademisi üyesidir.

Ödül ve bursları:

2013 – Amerikan Astrofizik Derneği'nin en başarılı astrofizikçiye verdiği Maria Goeppert Mayer ödülü

2010 – Harvard Üniversitesi'nin en başarılı astrofizikçi ödülü

Türk Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı Akademik Bursu

2002-2005 – Hubble Doktora Sonrası Bursu

2003 – Değerli Bilimadamı Ödülü, Daughters Atatürk Vakfı

2002 – Keck Bursu, Institute for Advanced Study

1999 – Van Vleck Bursu, Harvard Üniversitesi

1997 – Kostrup Ödülü, Niels Bohr Enstitüsü

1996-1997 – Niels Bohr Enstitüsü Yüksek Lisans Bursu

1996 – Uygulamalı Matematik Fakültesi Ödülü, Columbia Üniversitesi

1994-1996 – Fu Vakfı Bursu, Columbia Üniversitesi

1995 – CERN Araştırma Bursu

1992-1994 – Türk Sağlık ve Eğitim Vakfı Bursu