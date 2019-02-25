Fesli’ye serbest Mustafa Kemal’e yasak!

Eğitim-İş Sendikası Beyşehir İlçe temsilcisi Altan Ateş tarafından Beyşehir Kaymakamlığı'na Atatürk Haftası süresinde yapılan başvuruda, “Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırıların arttığı bir dönemde 1739 sayılı kanunun ilgili maddesini görev kabul ederek, Atatürk sevgisini ilçemizdeki okullarda eğitim göre öğrencilerimize kazandırmak amacıyla, ülkemiz genelinde satış rekorları kıran Yılmaz Özdil'in ‘Mustafa Kemal' adlı kitabını 40 adet satın alarak ilçe merkezindeki lise kütüphanelerimize bağışlanması kararı alınmıştır” denilerek, ‘Mustafa Kemal' adlı kitabın ilçe merkezindeki lise kütüphanelerine dağıtılmasını istenildi.

45 GÜN BEKLETTİLER

45 gün bektetilen talebe İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk’tan verilen ilk yanıtta ise “Mustafa Kemal adlı kitap inceleme komisyonuna incelenmek üzere verilmiş olup inceleme sonucunda bilgi verilecektir.” denildi.

3 AYDIR YANIT YOK

Kurulan komisyonun karar verme süreci ise yaklaşık 3 aydır devam ediyor.

MISIROĞLU'NUN 15 ÇEŞİT KİTABI YER ALIYOR

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Eğitim-İş'in her lisenin kütüphanesinde bir Atatürk kitabı yer alsın isteği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kasım ayından itibaren kabul görmezken, aynı ilçedeki Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi kütüphanesinde Cumhuriyet değerlerine ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e galiz sözler sarf eden Kadir Mısıroğlu'nun 15 çeşit kitabının bulunduğu görüldü. Mısıroğlu'nun aynı kütüphane kitaplığında bazı kitaplarının da birden fazla yer aldığı ortaya çıktı.

Duruma tepki gösteren Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit “Yılmaz Özdil’in kaleme aldığı ‘Mustafa Kemal' adlı kitap ‘Atatürk Haftası’ nedeniyle Beyşehir'deki okullarımızın kütüphanelerine bağışlanmak istendi. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından göstermelik kurulan komisyon tarafından 4 ay geçmesine rağmen hiçbir cevap gelmedi. Bu tavırla Kadir Mısıroğlu başta olmak üzere Atatürk'e ve kurduğu Cumhuriyetin değerlerine saldıran ne kadar kitap varsa okul kütüphanelerimizi doldururken ve komisyon kararı aranmazken, Atatürk'ü anlatan ‘Mustafa Kemal' adlı kitap için komisyon oluşturulmasını anlayabilmemiz mümkün değildir” dedi.

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, “Bilinmelidir ki Eğitim-İş olarak hangi koşullarda olursa olsun. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK' ü, onun devrimlerini, Cumhuriyetimizi, bayrağımızı anlatmaya ve korumaya yılmadan devam edeceğiz” diye konuştu.