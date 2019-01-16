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Fethiye’de 5 metrelik dalgalar sahili yıktı geçti!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda 5 metrelik dalgalar sahildeki 2 kulübeyi yıktı.

android-time 19:33
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Fethiye’de 5 metrelik dalgalar sahili yıktı geçti!
Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda 5 metrelik dalgalar sahildeki 2 kulübeyi yıktı.

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Plajı’nda saatteki hızı yer yer 25 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu.

DHA

Dev dalgalar sahildeki yapılara zarar verdi. DHA

Kıyıya çarparak, yükselen dalgaların boyu, 5 metreyi buldu. Dalgalar nedeniyle sahildeki kış sezonunda olunması nedeniyle boş duran ve yaz aylarında su sporları mazmeleri kiralanması için kullandığı öğrenilen 2 kulübe yıkıldı.

DHA

DHA

Dalgalar, sahil kenarında bulunan parkelere de zarar verirken, deniz suyu zaman zaman sahili de aşarak, işletmelerin bulunduğu sokağa kadar ulaştı.

DHA

DHA

Kimileri Ölüdeniz’deki dev dalgaları fotoğraflayarak sosyal paylaşım sitelerine paylaşırken, kimileri ise yüksek noktalara çıkarak bu doğa olayını izlemeyi tercih etti. DHA

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