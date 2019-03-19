Fethiye’de taşocağı isyanı

Her yıl binlerce turisti ağırlayan, doğal güzellikleriyle ünlü Muğla'nın Fethiye İlçesi İncirköy mevkiinde yapılmak istenen taş ocağına halk tepki gösterdi. “Yöremize taş ocağı istemiyoruz” diyen bölge halkı konuyu yargıya taşıdı.

EYLEM YAPTILAR

İncirköy mevkiinde açılması planlanan taş ocağına karşı bir araya gelen köylüler sık sık “Doğayı kirletme”, “Yöremize taş ocağı yaptırmayacağız”, “Vermedik, vermiyoruz” sloganları attı.



Köy muhtarlarından Erkan Arıcan taş ocağı yapımına tepki göstererek, “Yeşilüzümlü taş ocağı olursa eğer köyde ki insanlarımız keçisini ve koyununu otlatamaz. Biz köylüyüz, biz çiftçiyiz, keçilerimiz otluyor, dağın taşın yetişen bir sürü otundan yemek yapıyoruz, ekip biçiyoruz. Bizim keçilerimiz nerede otlayacak, taş ocağı sadece toprağın değil bizim de sağlığımızı bitirecek asla istemiyoruz. Eğer aksi durum olur da taş ocağı açılırsa bizim burada barınma imkânımız kalmayacak. Burada hala pikniklerimiz devam edecek” dedi.



DAVAMIZI KAZANACAĞIZ

Yöre halkının imzasıyla dava açtıklarını belirten avukat Bora Sarıcı, “Burada 99 hektarlık ruhsat alanı, 17 hektarlık bir işletme alanı gerekli değildir. Maden ruhsat alanı ve faaliyet izni verildiğini duyduk. 50 mahalle sakinimizle yürütmeyi durdurmak için dava açtık. Burada daha önce yapılmış taş ocakları var. Biz davamızı yürüteceğiz ve sonunda kazanacağız” diye konuştu.