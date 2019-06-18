FETÖ borsası sanığı Ahmet Kurtuluş’un talebi öldükten sonra karara bağlandı

İzmir'deki FETÖ Borsası davası kapsamında, ev hapsindeyken 30 Mayıs'ta evine polis kılığında gelen Y.T tarafından öldürülen Ahmet Kurtuluş'un, avukatı tarafından adli kontrolün kaldırılması talebinin 12 Haziran'da değerlendirildiği öğrenildi.

Avukat Özgür Senger tarafından verilen dilekçeyi değerlendiren İzmir Ağır Ceza Mahkemesi kararında nüfus kaydına göre Ahmet Kurtuluş'un 30 Mayıs'ta hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı ve bu nedenle adli kontrolün kaldırılması yönündeki taleple ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

MAHKEME HEYETİNİ ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan Avukatlar Özgür Senger, Deniz Yiğitceoğlu ve Sibel İsa, adli kontrol kararının kaldırılması talebini değerlendirmeyen Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında suç duyurusu yaptı. Avukatlar dilekçesinde şunları söyledi:

“Mahkeme, kendisine gelen talebi ortada bırakamaz. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nin mevcut heyeti, taleplerimize kulaklarını kapatmış, gözlerini yummuştur. Duruşmada ara kararın verilmesiyle birlikte vekil olarak Ahmet Kurtuluş'un adli kontrol tedbirinin devamı kararına 20 Mayıs'ta yazılan dilekçe ile itiraz edilmiş ve bu itiraz dilekçesi aynı tarihte UYAP sistemi üzerinden dosyaya gönderilmiştir.

Fakat bu talebimiz yönünden de maktulün ölüm tarihi olan 30 Mayıs itibariyle herhangi bir karar verilmemiş; itirazın değerlendirilmesi için dosya üst mahkemeye dahi gönderilmemiştir. Tüm bu anlatılanlar kapsamında, mahkeme başkanı ve üyeleri suç işlemiştir.”