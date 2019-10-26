FETÖ borsasıyla kayyum kararı kaldırılmıştı: O şirketin ortağına FETÖ davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 15'i tutuklu 33 şüpheli yer aldı.

İddianamede, Azim Gayrimenkul'e ait olan taşınmazların mal kaçırmak amacıyla nasıl devredildiği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. 2016 yılında Azim Gayrimenkul ile ilgili verilen kayyum kararının usulsüz bir şekilde kaldırıldığının anlatıldığı iddianamede, şirketin taşınmazlarının 9 gün için de nasıl elden çıkarılarak maliyeti altında satıldığı şöyle anlatıldı:

“TAŞINMAZLAR 9 GÜNDE EL DEĞİŞTİRDİ”

“Kayyum kararı kalkar kalkmaz, 21-30 Haziran 2016 tarihleri arasında Azim Gayrimenkul'un sahibi olduğu taşınmazlar ipotekli olmasına rağmen akrabalarına, FETÖ üyelerinin yakınlarına mal kaçırmak üzere danışıklı bir şekilde değerinin çok altında devredilmiştir. Buradaki amacın şirkete yeni bir kayyum atandığında malları kayyumdan kaçırmak ve de bir şekilde FETÖ'ye finans sağlamaya devam etmek, ayrıca yurt dışında şirketler kurarak mal varlığını buraya aktarmak olduğu değerlendirilmiştir.”

“AKRABALAR İPOTEKLİ DAİRELERİ SATIN ALDILAR”

İddianamede, Azim Gayrimenkul, Azim Yeminli Mali Müşavirlik, Elis Gayrimenkul, Yapın Azim Ortaklık Girişim ve Yapı Yatırım Gayrimenkul şirketlerine kayyum atamasının yapıldığı vurgulandı.Hakkında dava açılan şüphelilerden bir kısmının ipotekli daireleri, bu hallerini bilerek satın aldıkları daha sonra özellikle Halit K'nin yönlendirmesi ile kayyumlara karşı hukuk mahkemesinde davalar açtıkları da vurgulandı.

“AMAÇ PARAYA TAKLA ATTIRARAK YURT DIŞINA KAÇIRMAK”

Şüphelilerin, Azim Gayrimenkul ve Halit K'den alacaklı olduklarını iddia ettiği ardından da kayyum heyetine alacak davası açtıkları ve icra takibi başlattıklarının tespit edildiği ifade edildi. İddianamede bu yöntemi uygulayan kişilerin aynı zamanda Halit K'nin akrabası olduğu vurgulandı. Savcılık bu yönteme ilişkin de “Tüm bunların ticari ilişkiden ziyade kişilerin FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiklerinin göstergesi olduğu” yorumunu yaptı.Buradaki amacın ise, “FETÖ'nün en büyük taktiklerinden biri de paraya takla attırarak takibini zorlaştırmak ve yurt dışına kaçırmaya sağlamak” olduğuna yer verildi.

“ESKİ TARİHLİ ÇEK KESEREK KAYYUMA DAVA AÇTIRDI”

Halit K'nin de şirketine kayyum atandıktan sonra çek koçanlarını teslim etmeyerek usulsüzlükler yaptığının da anlaşıldığının ifade edildiği iddianamede, “Halit K., güvendiği kişilerden borç para almış ve karşılığında çekleri vermiş gibi eski tarihli işlem yaparak kayyum yönetimindeki şirketler aleyhine davalar açtırdığı ve takiplerde bulundurduğu, bu kişilerin de aldığı paraları Halit K., lehine kullanıldığı” belirtildi.

“ŞİRKET İSMİNİN ‘AZİM' OLMASI TESADÜF DEĞİL”

Şirket isminin “Azim” olmasının tesadüf olmadığı anlatılan iddianamede, “Bu da gösteriyor ki burası örgütün emir ve talimatları doğrultusunda tüm gizli toplantılarının yapılacağı, kararların alınacağı ve uygulanacağı bir yer olarak düşünülmüş ve o amaçla açılmıştır” ifadeleri dikkat çekti.