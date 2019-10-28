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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni tutuklandı

İstanbul Beykoz’da sahte kimlik kullandığı için gözaltına alınan ve serbest kalan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen, FETÖ üyesi olmaktan tutuklandı.

Habip ATAM
12:48 -
Haberler Gündem
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni tutuklandı

Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen perşembe gecesi Beykoz'da gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu Gülen'in üzerinde sahte kimlik bulundu. Emniyet’e götürülen Zeynep Gülen, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Sahte kimlik sebebiyle serbest kalan Gülen'in FETÖ dosyasından arandığı tespit edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Zeynep Gülen, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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