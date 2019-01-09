FETÖ elebaşı Gülen’e ‘Mehdi’ diyen hakime ağırlaştırılmış müebbet istendi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesi örgüt elebaşı Fethullah Gülen’e ‘Mehdi’ diyen eski İstanbul 18. Asliye Ceza hakimi İlhan Karagöz’ün ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski hakim İlhan Karagöz hakkında duruşma savcısı mütalaasını verdi. Savcı görüşünde, sanık Karagöz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden 11 gün önce Balyoz Davası'nın bilirkişilerinin yargılandığı davada verdiği kararda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e “Mehdi” nitelemesi yaptığını hatırlattı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcı mütalaasında, sanık Karagöz'ün verdiği yasa dışı kararla yargı gücünü kullanarak silahlı terör örgütü üyelerini bir an evvel “amaç suç” için harekete geçirmeye ve azmettirmeye çalıştığını ifade etti.

Mütalaada sanık Karagöz'ün İstanbul Çağlayan'da bulunan Adliye binasındaki odasında yapılan aramada “H” serisi 1 Dolar bulunduğu da vurgulandı. Mütalaada, sanığın, “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve FETÖ üyeliğinden de 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.