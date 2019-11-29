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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari zanlı eski emniyet müdürü Mete Cengiz yakalandı.

19:00 -
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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Alınan bilgiye göre, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan eski 2’nci sınıf emniyet müdürü Cengiz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

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FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen zanlının, İstihbarat Daire Başkanlığında görev yaptığı sürede, 17-25 Aralık sürecinden sonra “Usulsuz dinleme” soruşturması geçirdiği öğrenildi.

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Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  AA

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