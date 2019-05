FETÖ mağduru hakim son yolculuğuna uğurlandı

2016 yılında İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde görev yaptığı sırada ByLock kullanıcısı ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle açığa alınan ve ancak bir yıl sonra “Mor Beyin” mağduru ortaya çıkarak görevine iade edilen Hakim Lale Yıldız yorgun kalbine yenik düştü.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve bu süre içerisinde ‘FETÖ’cü’ iftirasıyla da mücadele eden Yıldız, yargı camiasında Atatürkçü kimliğiyle tanınıyordu. 2017 Haziran’ında hakkında düzenlenen iddianamede, ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen Yıldız, iftiranın ortaya çıkmasının ardından görevine iade edilmişti.

Görevi başında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede bitkisel hayata giren Yıldız dün hayatını kaybetti.

Yakın çevresine ‘FETÖ’cü’ iftirası ile mücadele ettiği sürede çok yalnız kaldığını ve bu nedenle çok kırgın olduğunu ifade eden Yıldız için bugün adliye önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, “Çok güzel bir insandı. Allah taksiratını affetsin. Çok zor bir hayatı oldu” dedi. Hakim Lale Yıldız'ın cenazesinin Çorum'da defnedileceği öğrenildi.

“KALBİ BURAYA KADAR DAYANABİLDİ”

Yıldız'ın arkadaşı Yargıçlar Sendikası'ndan Nuh Hüseyin Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hani FETÖ üyesi diye açığa alınan, ‘Mor beyin' mağduru olduğu saptanıp mesleğe geri alınan, Bakırköy Yargıcı Atatürkçü Lale Yıldız vardı ya; artık yok. Kalbi buraya kadar dayanabildi. Işıklarda uyu güzel kardeşim.”

“YALNIZ GELDİĞİ HAYATTA YALNIZ YAŞADI VE YAPAYALNIZ ÖLDÜ…”

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Adem Arslan da acı haberi sosyal medya hesabından şöyle yorumladı: “FETÖ’den açığa alındı, epey bekletildi, sonra mor beyin mağduru olduğu anlaşıldı, onu tanıyan yakın arkadaşı Nuh Hüseyin Köse defalarca yazdı ‘Feto ile zerre alakası olamaz’ dedi, İade oldu ama kırgınlığı geçmedi, kalbi yorgundu, iyice yoruldu, her gelene derdini açtı ‘çok kırgınım, yaram kabuk bağlamıyor’ dedi.

51 yaşındaydı hiç evlenmedi, çocuğu falan olmadı doğal olarak. Yalnız geldiği hayatta yalnız yaşadı ve yapayalnız öldü… İstanbul 13. Asliye ceza mahkemesi hâkimi Lale Yıldız görevi başında kalp krizi geçirdi, bitkisel hayata girdi ve yaşam mücadelesini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bir lafım da karar merciinde bulananlara. Attığınız her imza yaptığınız her tasarruf verdiğiniz her karar iki cihanda da peşinizden geliyor haberiniz olsun.”