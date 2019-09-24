FETÖ operasyonları arka arkaya geliyor: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 7’si aktif çalışan farklı rütbelerdeki 20 asker şüphelinin, FETÖ’nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 8 ildeki 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve umuma açık sabit hatlardan örgütsel iletişim amacıyla iletişim kurdukları değerlendirilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26’sının gözaltına alındığı, diğerlerini yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Emniyette 20 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılında yapılan ‘Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’nda FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişip, örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları saptanan 40 şüpheli hakkında Ankara dahil 20 ilde 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011 yılındaki komiserlik sınavına giren 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Osmaniye, İstanbul, Ankara, Mersin, Karaman ve Aksaray’da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi.

İzmir’de 46 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir, İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa’da operasyon düzenlendi. Polisin bu sabah eş zamanlı yaptığı baskınlarında, örgütün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilen 14 kişi, 2011 yılında yapılan ‘polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme’ sınavında usulsüzlük yaptıkları belirtilen 16 kişi ve örgüt liderinin çağrısı üzerine Bank Asya’ya para yatırdığı öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı. Toplam 46 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)