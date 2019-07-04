FETÖ sanığı ‘Maceracı’ya zorla getirme kararı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'ye üye olma suçlamasıyla yargılanan tarihçi ve TRT programcısı Talha Uğurluel ile ilgili Timaş Yayınevi yayıncısı Osman Okcu tanık olarak ifade verdi.

Sanık Talha Uğurluel'in kitaplarını 2009 yılından bu yana yayımladığını ifade eden tanık Osman Okcu, “Talha Uğurluel'in bizim basımını yaptığımız kitapları 2009-2012 yıllarına, hatta kayyum atanana kadar Kaynak Holding'e bağlı NT mağazalarında satışı yapılmadı.”

“REŞİT HAYLAMAZ TALHA UĞURLUEL'İ SEVMEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

2013 yılında bunun nedenini öğrenmek için o dönem Kaynak Holding'in üst üye yöneticisi olan Reşit Haylamaz ile holding binasında yüz yüze görüştüğünü anlatan tanık Okcu, “Reşit Haylamaz'a Talha Uğurluel'in kitaplarının NT mağazalarında neden satılmadığını sormak istedim. Reşit Haylamaz bana ‘Daha önce bizim yayınevimizde basılan kitap sahiplerinin başka yayın şirketlerinde kitaplarının basılması halinde satışını yapmıyoruz' şeklinde konuştu.”

Tanık Osman Okcu, Reşit Haylamaz ile yaptığı görüşmede Haylamaz'ın kendisine Talha Uğurluel'i sevmediğini söylediğini de ifade etti.

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FETÖ ZİRVEDEYKEN İŞİ BIRAKTI İDDİASI

Duruşmada söz alan sanık Talha Uğurluel de, “Cemaatin yasaklı yazarlarından biriyim. Türkiye'de çok az sayıda cemaatin yasaklı yazarı vardır, ben de onlardan biriyim” dedi.

Sanık Uğurluel'in avukatı Hakan Tunçkol da FETÖ'nün zirvede olduğu dönemde müvekkilinin kurumlarındaki editörlük görevini bıraktığını ifade ederek, “Tanığın beyanında adı geçen Reşit Haylamaz örgütün üst düzey yöneticilerinden biridir. Tanığın beyanı lehimizedir” ifadelerini kullandı.

“MACERACI”YA ZORLA GETİRME KARARI

Öte yandan FETÖ'nün TV kanalında “Maceracı” adıyla program yapan Murat Yeni'nin de FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı dava da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Daha önce tahliye olan sanık Murat Yeni duruşmaya katılmazken dava ileri bir tarihe ertelendi.

Talha Uğurluel davasında da tanık olan Murat Yeni duruşmaya katılmadı. Mahkeme Murat Yeni hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.