Son dakika: FETÖ sanığı hac ibadetine gideceğim deyince…

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fatma Çalış, 1 ay tutuklu kaldıktan sonra, yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çalış'ın avukatı Sacit Altuğ, 2019 Hac kurasında Fatma Çalış'ın kesin kayıt yaptırma hakkı elde ettiğini, belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemi yaptırdığını, pasaport alabilmesi için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme, sanığın Hac'ca gittikten sonra bir daha dönmeyeceğini değerlendirdi ve talebi reddetti. Bunun üzerine avukat Sacit Altuğ, bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

Mahkeme, FETÖ üyeliğinden yargılanan Fatma Çalış'ın Hac kurasında çıkmasını dikkate alarak şu kararı verdi: “İtiraz üzerine mahkememizce yapılan değerlendirmede, sanığın yedi yıldır gitmek için müracaat ettiği, 2109 yılı kur'asında Hac kayıt hakkı kazandığı, kesin kaydını yaptırdığı, hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmaması durumunda Hac görevini yerine getiremeyecektir. Bu nedenle bir daha kayıt yaptırma şansını elde edemeyecektir.

Bu durum, sanığın mağduriyetine neden olacaktır. Bu nedenle adli kontrol kararının ölçülü olamayacağı anlaşıldığından, adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

İZİN VERİLMEDİ

Fatma Çalış, mahkemenin bu kararıyla Hac'ca gidebileceği için sevindi. Pasaport için Nüfus Müdürlüğü'ne başvurduğunda, kendisine pasaport verilemeyeceği, pasaport vermemenin idari bir karar olduğu belirtildi. Böylece Fatma Çalış'a pasaport verilmedi.

Bu arada yargılaması da devam etti. Fatma Çalış, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukatı, karara itiraz etti. Karar üst mahkemede kesinleşmediği için Fatma Çalış cezaevine gönderilmedi.