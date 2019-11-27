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FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu

Adana'da FETÖ/PDY üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

07:27 -
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FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

POLİS YETİŞTİREN ‘ABİ’LER

Örgütle bağlantısı olduğu belirlenen, aralarında ihraç edilmiş polisler ile polis yetiştiren ‘abi’lerin de bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. (AA-DHA)

Adana Emniyet FETÖ operasyon Sağlık
Son güncelleme: 07:43 27.11.2019
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