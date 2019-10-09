‘FETÖ uzmanı’ işe gitmeden 270 bin TL maaş almış!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısında, Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine “FETÖ Uzmanı' diye kartvizit bastıran belediye işçisini açıkladı. Yavaş, meclis toplantısında bu kişinin kartvizitini göstererek, “FETÖ Uzmanı diye kart yaptırmış kendine. Bunu bahane ederek işe gelmiyor” dedi

Yavaş'ın söz ettiği Çetin Acar adlı çalışanın, 2009 yılında Ankara Belediyesi'ne işçi olarak girdiği, işe gelmediği halde yaklaşık beş yılda toplam 270 bin TL maaş aldığı belirlendi.

Acar, 21 Ekim 2009'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belka Şirketine sözleşmeli girdi. 2015'de ise işçi oldu. 5 Aralık 2016 ve 11 Ocak 2018 tarihleri arasında Kurumsal İletişim Biriminde uzman oldu, 1 Eylül 2018'de ise özel kalem müşavirliği görevine getirildi.

Acar'ın merkez personeli olarak işe başladığı 24 Temmuz 2015'den günümüze kadar işe gelmediği halde kendisine düzenli maaşının ödendiği saptandı. Acar da işe gelmediğini doğruladı ve ‘'Kitap yazıyorum, devlete çalışıyorum' dedi. 18 Eylül 2019'da görüşülen Acar'a devlete çalıştığını ispatlaması için süre verildi. Ancak 27 Eylül'e kadar herhangi bir belge vermeyen Acar'a iş yerine mazeretsiz gelmediği gerekçesiyle ihbarname gönderildi. Yasal süreç başlatıldı. Acar'ın iş akdi de feshedildi.

Acar'a yapılan ödemeler şöyle:

2015 yılı toplam: 17 bin 785 TL

2016 yılı toplam: 43 bin 568 TL

2017 yılı toplamı: 59 bin 164 TL

2018 yılı toplamı: 74 bin 371 TL

2019 yılı Ağustos ayına kadar olan toplam maaşı ise: 73 bin 919 TL

2019 yılı aylık maaşı 9 bin 239 TL.