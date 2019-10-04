FETÖ’cü doktorlar ‘eğitim hakkını engellemekten’ tutuklandı

Şüphelilere, “FETÖ üyeliği”, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Eğitim hakkının engellemesi” suçlamaları yapıldı. Hakkında işlem yapılanlardan bir şüpheli serbest bırakılırken diğer şüpheliye de adli kontrol uygulandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyona “Vefa” adı verilmişti.

OPERASYONA ‘VEFA' ADI VERİLMİŞTİ

“Vefa” adının sınavı kazandıktan sonra “askeri liseye gireceğim” diye sevinen ve bu duygularını aileleriyle paylaşan öğrencilerin hayal kırıklığı ve yaşadıkları üzüntü sebebiyle verildiği belirtilmişti.

Soruşturmanın genişletildiği bu kapsamda çalışmaların derinleştirildiği öğrenildi.