FETÖ’cü polislerin abisi operasyonlara karşı uyarıyormuş

FETÖ'ye üye olma suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bilal İ., hakkında verilen kararın gerekçesi yayımlandı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada 12 yıl hapse mahkum edilen Bilal İ'nin FETÖ içerisinde yönetici olduğu ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu “abi” olarak görev yaptığına dair çok sayıda tanık ifadesi dosyaya girdi.

Bilal İ'nin örgütün gizli mesajlaşma programı Bylock'u kullandığının da tespit edildiği ve bu yazışmaların içeriklerine ulaşılarak dava dosyasına konulduğu belirlendi.

OPERASYONALARI BİLİYORDU

Bilal İ'nin bu yazışmalarda polis tarafından yapılacak operasyonu önceden haber alarak örgüt üyelerini uyardığı belirlendi.

Gerekçeli kararda Bylock yazışmalarının içerikleri de yer aldı. Bilal İ'nin kullandığı Bylock programındaki yazışmalarda, “Abi, yarın KOM Şube operasyon yapacak. Bizim kurumlara olma ihtimali var. Hazırlıklı olmakta fayda var.”, “Abi yarınki operasyon derneklere olma ihtimali var. Avukatlarla irtibatlı olun” gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

Bylock yazışmalarının bazılarında ise örgüt üyelerinin operasyonlarda nasıl hareket etmesi gerektiği yönünde de uyarı şöyle yapılıyor: “Yarın için hazırlıklı olsunlar geniş çaplı bir şeye benziyor. Önde gelen mütevelli, müdürler evlerinin önüne baksınlar.”

FETÖ'CÜ DEVLET MEMURLARINI GİZLEME TAKTİĞİ

FETÖ üyelerinin operasyon yapılmasını sağlayan ihbarın kimin tarafından yapıldığını öğrenmeye çalıştığı da Bylock yazışmalarında yer aldı. Bu yazışmaların birinde şu ifadeler kullanılmış: “Kafalarına göre arama yapamazlar. Aramaya gerekçe evraklar da istenilebilir. Böylece ihbarı kim yapmış, anlaşılır.”

Operasyonlara karşı yapılan eylemlere devlet memuru olan örgüt üyelerinin katılmaması gerektiği şeklinde mesajların da olduğu Bylock yazışmalarında “Basın açıklamasına devlette çalışanlar katılmasın. Bu aralar memurları işten atmaya, disiplin soruşturması açmaya çalışıyorlar” ifadeleri kullanılıyor.