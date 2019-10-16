FETÖ’cü, ‘Tüp bebek tedavisi için’ tahliye edildi, firar etti

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2014'teki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerinde FETÖ'nün adayı olduğu öne sürülen eski Tetkik Hakimi İdris Berber'in “Tüp bebek tedavisini aksatmayacak şekilde” elektronik kelepçe ile adli kontrol altına alınmasına karar verdi ve tahliye etti.

DENETİMİ İHLAL ETTİ

Berber, Mart ve Nisan 2019'da 3 kez denetimi ihlal etti. Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan gelen uyarılar da “Tedavide olabilir” denilerek göz ardı edildi. Daha sonra da sinyal alınamayınca Berber'in kaçtığı ortaya çıktı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararında İdris Berber'in denetimi ihlal etmesine göz yumulduğu adeta itiraf edilerek, “Tüp bebek tedavisinde” olabileceği ihtimali nedeniyle, denetiminin kapatılmamasının istendiği belirtildi.

Kararda “Mahkememizce makul bir süre beklendiği, sanık İdris Berber'in ikametine döndüğüne ilişkin bilginin ulaşmamış olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması yönünde karar vermek gerekmiştir” denildi.

Eski Hakim İdris Berber, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanmış, 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilmişti. 27 Haziran 2018 tarihinde de “Hasta babası ve kardeşine baktığı ve eşiyle birlikte tüp bebek tedavisi gördüğü'' gerekçesiyle tahliye edilip, elektronik kelepçe takılmıştı.