FETÖ’cüler MİT TIR’larını NATO’nun yer aldığı kışlaya götürmeye çalıştı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından durdurulan MİT TIR’larıyla ilgili hazırlanan 3’üncü iddianamede örgütün asker yapılanmasının şeması ortaya çıktı. İddianamede, FETÖ’cülerin durdurdukları TIR’ları o dönem NATO askerlerinin de konuşlandığı kışlaya götürmeye çalıştıkları vurgulandı.

FETÖ'cülerin MİT TIR'larının durdurulması olayına ilişkin mahkemeye gönderilen iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede örgütün asker yapılanmasına ilişkin bir şema da bulunuyor. Şemada her kuvvet komutanlığının ayrı bir sorumlusunun olduğu ve bunların direkt FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlı olduğu vurgulandı.

BAŞSAVCI ABD'YE SORDU

İddianamede ayrıca operasyonu organize eden FETÖ ekibindeki imamlardan Bayram Andaç'ın TIR'ların durdurulmasının hemen ardından ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nu arayarak görüşmeler yaptığının tespit edildiği vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan iddianamede bu görüşme içeriği ve sebebi hakkında ABD makamlarına yazı yazıldığı ancak bugüne kadar herhangi bir cevap gelmediğini ifade etti.

FETÖ'CÜLERİN NATO İLE İLİŞKİSİ

İddianamede ayrıca ilginç bir ayrıntı da tespit edildi. İddianamede; FETÖ'cülerin MİT'e ait TIR'ların durdurduktan sonra MİT mensuplarına serbest olduklarını belirterek araçlara el koyduklarını söyledikleri belirtildi. İddianamede FETÖ'cülerin her TIR'da bir subay olacak şekilde araçları Seyhan’da bulunan ve o tarihte içerisinde NATO askerlerinin de konuşlu olduğu Korgeneral Recai Engin Kışlası’na götürmek üzere hareket ettikleri vurgulandı. 15 Temmuz darbe girişiminde NATO üssü olan İncirlik'ten kalkan tanker uçaklar Meclis'i bombalayan jetlere yakıt sağlamıştı.