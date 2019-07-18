FETÖ’nün askerlerden sorumlu mahrem imamlarına hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar Abdullah Becer ve Yusuf Gönen ile avukatları hazır bulundu. Örgütün askerlerden sorumlu mahrem imamlarından sanık Becer, savunmasında maddi durumu iyi olmadığı için örgütün evlerinde kaldığını ve bu nedenle örgütün kendisine verdiği “İsa” kod ismini kullandığını söyledi.

Örgütten daha sonra ayrıldığını iddia eden Becer, pişman olduğunu belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.E.Y. ve S.K, sanık Becer’in, orta öğretimde okudukları dönemde gittikleri örgüt evinde kendilerine matematik dersi verdiğini, kendisini “İsa” kod adı ile tanıdıklarını, askeri okulu kazandıktan sonra da görüştüklerini anlattı. Savcı mütalaasında, sanık Becer’in, örgütün mahrem yapılanmasında askeri öğrencilere ders verdiğini kaydederek, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında öğretmen konumunda olan diğer sanık Gönen ise suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Gönen’e, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti. Heyet, aynı

suçtan yargılanan sanık Becer’e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

KAYSERİ (AA)