FETÖ’nün ‘Colorado İmamı’nın unutulan ifadesi…

Tarih 17 Ağustos 2016…… 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir ay sonra… FETÖ'nün Colorado İmamı (ABD) Doktor Hasan Polat, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde şüpheli olarak ifade verir. 1979 yılında girdiği ‘cemaat'ten 2013 yılında kopar. Örgütün A'dan Z'ye her türlü faaliyetlerini isim olarak anlatır. Ancak…… Medyada çok geniş yer bulmaz. Hatta bazı bilgiler atlanmıştır. Gazeteci Nedim Şener'in 2018 yılında yayımladığı, “Kahraman Hainler” kitabında ifadesine yer verilir. Bu da gündem olmaz!… 25 sayfalık ifadeyi okuyunca bu ifadenin neden ‘unutturulduğunu' anladım. Çünkü… Fetullahçı Terör Örgütü'nün fotoğrafını en çeken itiraflar var. Biz bugüne kadar bazı ifadelerde şu cümleleri duymuştuk: “Harp okulundan mezun olan örgüt üyeleri Fetullah Gülen'in huzuruna götürülerek burada kılıç kuşanma merasimi yapılıyordu.” 1979'da örgüte katılan Hasan Polat'ın anlattıklarını okuyunca şaşıracak ve merak edeceksiniz!

KAMERA KAPALIYKEN KAYIT

25 sayfalık ifadenin 7'nci bölümü: “…1994 yılında İstanbul'da Altunizade FEM Dershanesi'nin 5'inci katında kalan Fetullah Gülen'in 5'inci Kat sorumlusu Veysel Ayhan'dı. Yapmış olduğum görev dolayısıyla eyalet kasasında 1 milyon lira civarında ödenek bulunurdu. Veysel Ayhan'ın ricası üzerine esnafa ve il imamına bilgi vermeden 5'inci katta 300 bin mark harcayarak kamera sistemi kurduk. Buradaki hedef, Gülen'in bütün konuşmalarını kayıt altına alarak birim sorumlularına motivasyon kaynağı olarak ulaştırmaktı. Gülen kamera kapalı zannederken bile başka açıdan çekim yapacak bir sistem kurduk. Yanında bürokratlar ve subaylar varken kameranın kapalı olmasını isterdi ama Veysel Ayhan o bilgiler de kaybolmasın düşüncesi ile kamera kapalıyken bile başka kameralarla da çekim yapardı.” Yani… Fetullah Gülen'in konuşmaları kayıt altına alınmış. Devam edelim…

Her ay 10 kaset imamlara dağıtılmış

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve doktorluk yapan Hasan Polat ifadesinin 8'inci sayfasında kamera sistemiyle ilgili anlatmaya devam etmiş. Okuyalım: “… Eğer Gülen o hafta 15 saat konuşmuşsa o zaman ki sistem ile 5 tane VHS kaset dolardı. Bir VHS kaset iki saat 45 dakika çekim yapardı. Hafta sonları Altunizade'ye giderek o kasetleri incelerdim. Konularına göre metrajlarını belirler, il imamlarına, bölge imamlarına, esnaflara, ‘şu dakikalar arası izletilmelidir' diye yazarak tasnif ederdim. Sonra bu çalışmaları Veysel Ayhan'a teslim ederdim. O da aylık toplam 20 kaseti bulan bu arşivden benim seçmiş olduğum bölümleri keserek 10 kaset hazırlar ve her ay il imamları toplantısında 81 ilin sorumlusuna ve yurt dışı ülke imamlarına dağıtırdı. Bazen de memur, doktor, bürokrat, yargı şeklinde konu başlıkları belirlenen bu kasetler adı geçen birim sorumlularına teslim edilirdi.” Peki o kasetler ilgili Gülen ne talimat verdi? Filim gibi

Fetullah Gülen ‘Kasetleri yakın' talimatı verdi ama yakılmadı

Hasan Polat'ın 1997 yılında ‘tayini' Kıbrıs'a çıkar ve yerine kendisinin alt bölge imamı M.K. getirilir. Gülen, 1999'da ABD'ye gidene kadar bu görevi M.K. yapar. Oluşan bu arşiv ne olur? Polat'a dönelim: “… Arşiv, 28 Şubat sürecinde medyaya yansıyan kasetler yüzünden cemaati endişeye sevk etmiş, Gülen tarafından ‘Bütün arşivler ve eldeki kasetler yakılsın' talimatı verilmiştir. Buna rağmen şu anda B…… Ajansın sahibi olan ve benimle beraber cemaatten ihraç edilen M.K. tarafından arşiv koruma altına alınmış, Mustafa Özcan'ın (Örgütteki ikinci adam) talimatlarına rağmen iptal edilmemiştir. Bu arşiv 5 yıldır görüşmediğim M.K. emanetindeyken akıbetini kendisi bilmektedir. Arşivde Gülen'in yüksek rütbeli subaylarla ve yüksek bürokratlarla görüşme görüntüleri mevcuttur.” Polat'ın 25 sayfalık ifadesinde askerlerden bürokratlara, iş insanlarından imamlara herkesin adı var. Peki kamera sistemini kuran Veysel Ayhan kim?

Kasetleri sızdırdığı iddia edilen Veysel Ayhan'ı, Gülen affetmiş

Altunizade FEM'in 5'inci kat sorumlusu Veysel Ayhan Zaman Gazetesi eski yazarı. Basında çıkan iddialara göre, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan firari Ekrem Dumanlı bile Ayhan'a hesap veriyordu. Gazete hazırlanıp basıma geçmeden önce Veysel Ayhan son incelemeyi yapıyor ve durumu FETÖ elabşı Fethullah Gülen'e iletiyor ve onun izni ile basılıyordu. Ancak… 28 Şubat döneminde Ali Kırca'nın Gülen'le ilgili yayınlandığı videoları sızdırdığı şüphesi üzerine cemaatten tasfiye edilir. Burada ilginç bir durum var!…Ayhan, daha sonra Gülen'in affetmesinin ardından örgüte geri alınıyor. Neden olduğu meçhul! Şimdi gelin 26 Eylül 2015'te OdaTv'de çıkan Veysel Ayhan'la ilgili haberi okuyalım: “Cemaat ilginç bir kitap hazırladı. Veysel Ayhan imzasıyla çıkan ve ‘Darbe Oyunu' adını taşıyan kitap Alkım Yayınevi etiketiyle okuruyla buluşacak. Özetlersek, ‘Cemaatin savunması' diyebiliriz. Kitabın içeriğinin yanı sıra yayınlanma sürecine dair de ilginç iddialar var. Zira, kitabın yazarı olarak görünen Veysel Ayhan imzası ilk dikkat çekenlerden biri. İddia o ki, bu kitap sadece Veysel Ayhan tarafından değil Gülen'in isteğiyle bir ekip tarafından kaleme alındı. Ve… 400 sayfalık kitabın etiket fiyatı da dikkat çekiyor: 10 TL. Alkım Yayınevi tarafından 50 bin adet basılan, böylesi kalın bir kitabın bu kadar ucuza satılması da ilginç.”