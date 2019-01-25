FETÖ’nün Emniyet Müdürü Yılmazer hakkında yeni iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli olan eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 50 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Yılmazer'e şu suçlamalar yapıldı: “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, ”devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme”, ”suç uydurma”, ”resmi belgede sahtecilik”, ”özel hayatın gizliliğini ihlal”, ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, ”kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği”, ”suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, ”devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama” ve ”hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek.''

ÜST DÜZEY KAMU ÇALIŞANLARINI DA DİNLEMİŞLER

İddianamede, FETÖ mensuplarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ile kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin telefon görüşmelerini dinleyerek kayda aldığı, bu görüşmelerin bir kısmını tutanak haline getirdiği bir kısmını da depolandığının anlaşıldığı belirtildi.

KAÇARKEN YAKALANMIŞ

İddianamede tutuklu şüphelilerden Cem A'nın, Türkiye’den kaçmaya teşebbüs ettiği sırada yakalandığı belirtilirken şüphelinin ifadesinde ”Bir internet sitesinde tekne buldum ve eşimin üstüne aldım. Eşimi de ikna ettim ve 02 Eylül 2018 saat 05.20 sıralarında Sivrice Koyu’ndan denize açıldık. Akabinde yakalandık.” dediği vurgulandı.

Başsavcılıkça onaylanan iddianamede, “Selam Tevhid’de kumpas” davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirilme istemiyle gönderildi. Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar verdi. Heyetin birleştirme talebini ise ilk duruşmada karara bağlayacağı öğrenildi.