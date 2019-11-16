FETÖ’nün Ergenekon’da delil diye el koyduğu resimler 11 yıl sonra teslim edildi

Ergenekon davasında yargılanan kişilerden eşyalarını ilk alan İbrahim Özcan “3 yaşındaki fotoğraflarıma bile el koydular. Çocukluktan son anlarıma kadar olan 500 civarında fotoğrafın hepsini almışlardı” dedi.

TELEFONLAR VERİLMEDİ

2 cep telefonu ve 2 sim kartının eksik olduğunu söyleyen Özcan, “Operasyonları yapan Fetullahçı polisler, bizden el koydukları telefonları kullanıyordu. İki polis memuru benim hakkımda sahte tape hazırlamaktan ceza aldı. Benimle birlikte avukat Kemal Kerinçsiz'e de sahte tape hazırlamışlar, teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin de telefon rehberine yükleme yapmışlardı” diyerek yaşanan hukuksuzlukları hatırlattı.

KÖSTEBEK KİTABINI BASAN YAYINEVİNDE ÇALIŞIYORDU

İbrahim Özcan, Necip Hablemitoğlu'nun Fetullah Gülen ve karanlık yapılanmasını anlattığı Köstebek kitabını basan Toplumsal Dönüşüm Yayınevi'nde çalışırken gözaltına alınmıştı. Ergenekon terör örgütünün ara yönetici diye suçlanan, 3 ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 46 yıl hapis istemiyle yargılanan Özcan, FETÖ'cü hakimlerin verdiği ilk kararda 14 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak 5 yıl 2 ay hapis yattıktan sonra davadaki FETÖ kumpasının açığa çıkması üzerine tahliye edilmişti. Özcan, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada ise beraat etmişti.