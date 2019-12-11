FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evlerine operasyon

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce (TEM) gerçekleştirildi. FETÖ'den aranan 30 şüphelinin yakalanması için İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 33 “Gaybubet evi” (Gizlenme evi) tespit edildi. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

1 DOLARLIK BANKNOTLAR

Belirlenen adreslere giren TEM operasyon timi 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 350 bin lira değerinde dolar, euro, Türk Lirası ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Arama yapılan adreslerden birinde ise 43 adet 1 dolarlık banknot ele geçirilmesi dikkat çekti.