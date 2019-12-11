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FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evlerine operasyon

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 33 gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, 350 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.

Habip ATAM
15:56 -
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FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evlerine operasyon

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce (TEM) gerçekleştirildi. FETÖ'den aranan 30 şüphelinin yakalanması için İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 33 “Gaybubet evi” (Gizlenme evi) tespit edildi. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

1 DOLARLIK BANKNOTLAR

Belirlenen adreslere giren TEM operasyon timi 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 350 bin lira değerinde dolar, euro, Türk Lirası ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Arama yapılan adreslerden birinde ise 43 adet 1 dolarlık banknot ele geçirilmesi dikkat çekti.

Dolar Euro FETÖ istanbul operasyon Terör terör örgütü
Son güncelleme: 16:00 11.12.2019
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