FETÖ’nün ‘gaybubet’ evlerine operasyon

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
ÜÇÜ HARP OKULLARINDAN İHRAÇ EDİLMİŞ
Edirne Terörle Mücadele ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüte ait gaybubet evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.D, E.T, K.Ç, M.K, İ.D. ve U.K. gözaltına alındı.
Harp okullarından ihraç edilmiş öğrencilerden oluştuğu öğrenilen zanlılardan üçü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi, diğer üç şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. (AA)