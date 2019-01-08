FETÖ’nün MİT sohbet imamı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 20’si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasından FETÖ’nün MİT içerisinde sohbet veren imamı E.Ş.’nin de olduğu öğrenildi.

Örgütün sivil imamlarına yönelik yapılan soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin FETÖ kurumlarında çalıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan 20 kişi içinde örgütün MİT içerisinde sohbet veren imamı E.Ş'nin de olduğu öğrenildi. Örgüt içerisinde aktif ve önemli görevlerde yer alan şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

FETÖ'NÜN İMAMLARI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün gözaltına alınan kişilerden bazıları şöyle: C.E. (Paraların dağıtımından görevli), E.Ş. (MİT Sohbet imamı), B.K.(Doktorların sohbet imamı), Y.Y. (Para ve kurban işlerinden sorumlu), M.S.K. (Emniyet ve askeriyeye gidecek öğrencileri yetiştirirdi), S.Ö. (Sohbet ve toplantı düzenler)