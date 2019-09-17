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FETÖ’nün para dağıtıcısı 4 kişiye operasyon

Samsun’da FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılmasının organizasyonunu yaptıkları iddia edilen 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

13:09 -
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FETÖ’nün para dağıtıcısı 4 kişiye operasyon

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paraları FETÖ'den Samsun ve çevre ilerinde ihraç olan, açığa alınan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarına ulaştırmasını organize ettikleri iddia edilen Samsun'da milli eğitimde öğretmen olarak görev yapan Yasemin G. ile Recep R.Ş., Banu A. ve İsa Ö., bu sabah Samsun'da yakalandı.

EV VE ARABALARI ARANDI

“Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütlerine finans sağlamak” suçundan gözaltına alınan 4 kişinin ev ve arabalarında yapılan aramalarda, 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman gazetesine ait kupürler ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitaplar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

banka Dolar Emniyet Euro FETÖ Kadın operasyon para Samsun Terör terör örgütü
Son güncelleme: 13:17 17.09.2019
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