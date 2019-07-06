FETÖ’nün sahte delillerine mahkeme ‘objektif’ dedi

OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, FETÖ kumpasıyla 19 ay hapiste kaldı. OdaTV davasından beraat ettikten sora, haksız ve hukuksuz tutuklamaya yönelik maddi ve manevi tazminat davası açan Terkoğlu, bir milyon TL manevi, 121 bin maddi tazminat davası açmıştı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi davayı karar bağlayarak, maddi-manevi toplam da Terkoğluna, 26 bin TL tazminat verilmesine hükmetti ve kararın gerekçesini açıkladı. Ancak mahkemenin verdiği tazminat miktarı değil gerekçeli karara yazılan ifadeler dikkat çekti. Mahkeme gerekçeli kararda, FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkan OdaTV davasına ilişkin yaptığı değerlendirmede “üzerine atılı suçlamanın nitelik ve boyutu ile hakkındaki şüpheyi doğuran delillerin objektifliği” ifadelerini kullandı.

MANEVİ TAZMİNAT 15 BİN TL

Mahkeme gerekçeli kararında davayı manevi tazminat yönünden değerlendirirken şunları yazdı: “Davacının hürriyetinin kısıtlanma sonucunu doğuran sürenin miktarı ve süreci, mahsuba konu edilmemesi, üzerine atılı suçlamanın nitelik ve boyutu ile hakkındaki şüpheyi doğuran delillerin objektifliği ve işletilecek faiz oran ve süresi de göz önüne alınarak haksız zenginleşmeye de sebep vermeyecek şekilde gözaltı ve tutuklama süresi için 15 bin TL manevi tazminatın Hazineden alınarak davacıya verilmesine kanaat gelmiştir.”

“GEREKÇEYİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Barış Terkoğlu Avukatı Serkan Günel, verilen kararın “FETÖ'yü aklamak” olduğunu ifade ederek, “Bu gerekçeyi kabul etmek mümkün değildir. Bu kararın sırf bu gerekçe nedeniyle dahi bir an önce bozulması gerekmektedir” dedi.

Avukat Günel şunları söyledi: “Mahkeme müvekkilin ‘üzerine atılı suçlamanın nitelik ve boyutu ve hakkındaki şüpheyi doğuran delillerin objektifliği' demekten imtina etmemiştir. Bu gerekçeyi kabul etmek mümkün değildir.”

“GEREKÇE FETÖ'YÜ AKLAMAKTIR, KARAR BOZULMALIDIR”

“Bu gerekçe adeta FETÖ eliyle yürütüldüğü açık olan bu davadaki delilleri ve dolayısıyla FETÖ'yü aklamaktır. Müvekkil için takdir edilen düşük manevi tazminat miktarı yanında bu gerekçe daha vahim ve elimdir.

Bu nedenle bu gerekçenin İstinaf Mahkemesince de onaylanması ileride FETÖ tarafından kullanılabilecek bir argüman da yaratabileceğinden oldukça tehlikelidir. Bu kararın sırf bu gerekçe nedeniyle dahi bir an önce bozulması gerekmektedir.”

“ODATV DAVASI KUMPASIN ZİRVESİYDİ”

OdaTV davasını dijital delillerle kumpas kurulan davaların “zirve noktası” olarak tanımlayan Avukat Günel, “Bu davada öncekilerden farklı olarak deliller eve ofise yerleştirilmemiş virüs yoluyla gönderilmiş ve hayal ürünü talimat notlarıyla olağan gazetecilik ilişkileri terör örgütü organizasyonu gibi gösterilmiştir.”