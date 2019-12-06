FETÖ’nün ‘temiz’ hücre evlerine operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, firari örgüt mensuplarının, örgüt talimatları doğrultusunda sık sık ev değiştirdikleri saptandı.

‘Temiz’ olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan hücre evlerinde barındıkları ve örgütsel eylemlere bu evlerde devam ettikleri belirlendi.

ÖĞRETMEN, MUHASEBECİ, ESNAF…

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi, esnaf, dershane-yurt çalışanı ve muhasebeci gibi çeşitli meslek gruplarından hakkında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere Mardin, Ankara, Antalya, Manisa, Muğla, Kütahya, Artvin ve Konya’da 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DÖVİZ VE TÜRK LİRASI DEPOLAMIŞLAR

Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada, hücre evlerinde örgüt üyesi olmak suçundan aranan 12 şüpheli ile örgütün şifreli gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen üç kişi daha yakalandı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda; 452 bin 800 lira, 11 bin 850 euro, 223 bin 850 dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 taşınabilir WIFI, dört sahte kimlik, bir ruhsatsız tabanca, 120 mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. (AA)